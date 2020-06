Coppia disorientata sul sentiero per Cala Biriala. Spettacolare intervento aereo dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco hanno soccorso una coppia bloccata in una pietraia

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per via aerea nel pomeriggio di ieri, 17 giugno, per soccorrere due giovani escursionisti a Cala Biriola (Baunei).

Erano circa le 15:30 quando un diportista, dalla sua imbarcazione, ha avvertito le richieste di aiuto provenienti dalla costa lanciando l’allarme alla centrale operativa del 115. Le squadre di soccorso e ricerca del distaccamento di Tortolì sono immediatamente giunte sul posto. Nel frattempo, vista la zona impervia, è partito da Alghero l’elicottero VF Drago 61 del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Alghero.

I soccorritori hanno accertato la presenza di due fidanzati di 20 e 25 anni, originari del Sassarese, bloccati su una pietraia, disorientati e impossibilitati a raggiungere un luogo sicuro. I ragazzi sono stati individuati e recuperati tramite un verricello. La coppia è parsa provata, ma in buone condizioni di salute.