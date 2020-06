Isola in fiamme, mezzi aerei impegnati in diversi incendi: ecco dove

Il report del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale

Di: Alessandro Congia

In queste ore il Corpo forestale tramite la Soup Linea Spegnimento sta gestendo diversi incendi presenti sul territorio regionale: un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto sta intervenendo su un incendio in agro del comune di Nuraminis in località Su Tramatzu

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Dolianova; l'elicottero della base di Farcana sta operando in un incendio nel comune di Nuoro in località Riu de su Grumene; sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Nuoro

Nel comune di Villasimius in località C.se S.Pedru stanno intervenendo 2 elicotteri del Corpo forestale provenienti dalla base di Pula e San Cosimo; sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo Forestale di Castiadas.