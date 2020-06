Ex sindaco Bruno aggredito da uno squilibrato: ha tentato di strozzarlo

Salvato da un giocatore di rugby. Da Pais a Lubrano, la solidarietà del mondo della politica

Di: Redazione Sardegna Live

L'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, è stato aggredito ieri in pieno centro da uno squilibrato che, dopo averlo avvicinato amichevolmente, avrebbe tentato di strangolarlo.

L'esponente del centrosinistra, attualmente consigliere comunale della cittadina catalana, si trovava nelle vie del centro storico quando l'aggressore l'ha salutato. Poi gli avrebbe messo le mani al collo stringendo talmente forte da impedire al sindaco di divincolarsi, rischiando di svenire.

Nei paraggi si trovava casualmente Paco Ogert, vecchia gloria dell'Amatori Rugby, che assistendo alla scena è intervenuto liberando Bruno dalla presa e prestando i primi soccorsi. L'ex primo cittadino si è poi recato in ospedale per le cure. I carabinieri della Compagnia di Alghero sono ora sulle tracce dell'aggressore, si tratterebbe di un algherese che soffre di problemi psichici.

Numerosi gli attestati di solidarietà dal mondo della politica.

"Esprimo tutta la solidarietà, mia e della Giunta, al Consigliere Mario Bruno per l’aggressione di cui è stato vittima ieri - ha detto l'attuale sindaco, Mario Conoci -. Un fatto sconcertante, che ha rischiato di avere conseguenze più gravi e che ha destato forti preoccupazioni. Auguro a Mario una pronta guarigione con l’auspicio che quanto accaduto diventi presto solo un brutto ricordo. È chiaro, d’altra parte, che episodi del genere non possono essere tollerati in alcun modo e che quanto successo ieri non deve più ripetersi. Con l’occasione voglio ringraziare Paco Ogert che con il suo provvidenziale e coraggioso intervento ha evitato che l’aggressione potesse avere esiti peggiori".

Il presidente del Consiglio regionale, l'algherese Michele Pais, commenta: "Solidarietà a Mario Bruno per questa brutta vicenda. Grazie a Paco Ogert per il provvidenziale intervento".

"Piena vicinanza all’ex sindaco della mia città, Mario Bruno, vittima di un’aggressione avvenuta nel centro abitato di Alghero. Auguro a lui una pronta guarigione", scrive la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana.

L'ex sindaco Stefano Lubrano, predecessore dello stesso Bruno: "Al primo caffè di questa mattina leggo questa notizia, brutta. Sono dispiaciuto per questo episodio di violenza nei confronti di Mario Bruno a cui auguro una pronta guarigione".

Enrico Bachisio Daga, ex consigliere comunale, commenta: "Auguro a Mario Bruno una pronta guarigione. Queste cose non devono succedere".