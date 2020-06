Fiamme nell’Isola, 9 gli incendi: nell’Oristanese anche l’intervento di un mezzo aereo della Forestale

Resoconto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Di: Alessandro Congia

In data odierna, su un totale di 9 incendi, la Forestale segnala un incendio che ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo Forestale: alle ore 11.00 circa, un incendio in agro del comune di Sagama in località “Triganino”, ha richiesto l'invio di 2 elicotteri provenienti rispettivamente dalla base antincendio del Corpo forestale di Bosa e Fenosu.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state dirette dal personale della Stazione forestale di Bosa che, coadiuvata dal personale elitrasportato, ha coordinato l'attività di 14 unità e 5 mezzi.

Sul posto sono intervenute inoltre 2 squadre Forestas di Tresnuraghes e Scano Montiferro e 1 squadra dei Vigili del Fuoco. L’incendio, agevolato dal vento, ha interessato una superficie di circa 3 ettari perlopiù di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 13,15.