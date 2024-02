Il 20 febbraio a Cagliari manifestazione in piazza per Julian Assange

Anche in Sardegna si è costituito il gruppo Free Assange Sardinia

Di: Redazione Sardegna Live

Il 1° febbraio scorso si è costituito in Sardegna il gruppo Free Assange Sardinia, una rete di cittadini e cittadine che, connettendosi alla campagna internazionale per la liberazione dell’editore di WikiLeaks Julian Assange, organizzerà iniziative di protesta pacifica nelle città sarde in coincidenza con la prossima udienza del 20 febbraio a Londra, durante la quale i giudici britannici saranno chiamati a valutare la possibilità di concedere ad Assange di fare appello contro l’estradizione.



A Cagliari un corteo organizzato per martedì 20 febbraio partirà da Piazza del Carmine e inizierà alle ore 18, in contemporanea con iniziative organizzate in numerose città europee, americane e australiane da gruppi Free Assange, determinati a fare pressione sui governi "affinché si giunga a una soluzione diplomatica che veda la liberazione di Assange e la salvaguardia della libertà d’informazione e della democrazia, messe a seriamente a rischio". A Sassari si terranno due sit-in il 14 e il 15 febbraio.



"Data la rilevanza dell’evento si invitano tutte le redazioni di giornali, testate on line, blog indipendenti, associazioni di settore, Ordine dei giornalisti, a partecipare alle iniziative proposte e a darne la massima diffusione, in nome di ciò che resta della libertà di stampa e del diritto per i cittadini e le cittadine, sancito dalla Costituzione, all’accesso a un’informazione libera dai lacci e dagli interessi dei poteri politici e economici" sottolineano gli organizzatori.