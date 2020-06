Anche EasyJet riprende a volare: ecco tutte le destinazioni previste da e per la Sardegna

Dallo scalo aeroportuale “Mario Mameli” Cagliari-Elmas oggi ha ripreso anche il Milano Malpensa verso l’isola

Di: Alessandro Congia

Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha il piacere di annunciare che questa mattina è atterrato alle 13:15 il volo EC2875 della compagnia easyJet, proveniente da Milano Malpensa che dà il via alla ripresa delle operazioni del vettore inglese nel principale scalo della Sardegna.

Il collegamento con Milano Malpensa sarà seguito dal 1° luglio dai voli domestici in partenza da Napoli e Venezia. L’ offerta estiva di easyJet verrà completata, sempre a partire dal 1° luglio, con i collegamenti internazionali per Cagliari da Basilea, Ginevra, Berlino (Tegel), Londra (Stansted), Parigi (Orly). Tutti i voli sono ora regolarmente prenotabili sul sito www.easyJet.com.

Renato Branca amministratore delegato Sogaer ha dichiarato: “Il graduale riavvio dei collegamenti di easyJet è un ulteriore segnale importante della ripresa del traffico aereo, che ci fa guardare con ottimismo al futuro. easyJet è stata tra le prime compagnie aeree internazionali ad aver scommesso sul potenziale dell'Aeroporto di Cagliari e di anno in anno ha arricchito la sua offerta di voli collegando il Sud Sardegna con importanti destinazioni nazionali e internazionali. La ripresa dei voli da e per Cagliari in questo momento rappresenta quindi un attestato di fiducia di cui siamo orgogliosi e che consolida la partnership ultradecennale tra Sogaered easyJet”.

Siamo davvero molto felici di poter finalmente accogliere di nuovo a bordo i nostri passeggeri. Dallo scorso 7 marzo, data in cui abbiamo sospeso le nostre operazioni in Italia, abbiamo lavorato alacremente per definire nuove misure di sicurezza che ci garantissero di riprendere a volare in totale sicurezza – commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet – Il trasporto aereo è un servizio essenziale per milioni di persone che hanno bisogno di spostarsi per motivi familiari, lavorativi, di studio o di piacere. La Sardegna per easyJet è un mercato fondamentale e siamo particolarmente contenti di poter tornare a contribuire alla connettività del territorio e supportare il sistema turistico ripristinando collegamenti nazionali e internazionali per chi stia pianificando le proprie vacanze estive nell’isola e per chi da Cagliari abbia voglia di trascorrere qualche giorno nel resto d’Italia o in Europa.