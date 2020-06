Il cagliaritano Stefano Del Giacco è stato eletto presidente dell'Accademia Europea di Allergia e Immunologia

Il mandato prenderà il via nel 2021 e avrà una durata di due anni

Di: Giammaria Lavena

Il medico di Cagliari Stefano Del Giacco è il nuovo presidente di EAACI, l’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica. Lo specialista, in attività al Policlinico Duilio Casula di Monserrato, è stato eletto in occasione del Congresso dell’organismo, che quest’anno si è svolto online. Il suo mandato avrà una durata di due anni, e prenderà il via al termine del Congresso 2021, a Madrid.

Del Giacco si è laureato a Cagliari nel 1993, ha poi conseguito le specializzazioni in Medicina Interna nel 1998, e in Medicina dello Sport nel 2007. E' docente di Medicina Interna presso l’università di Cagliari.

E’ stato visiting professor all'Imperial College di Londra nel 2011 e nel 2012. Inoltre è co-direttore e membro delle redazioni di PAI (Pediatric Allergy and Immunology) e CTA (Clinical and Translational Allergy), due fra le più importanti riviste del settore.