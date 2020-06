Manta mediterranea nelle acque di Stintino. L'affascinante esemplare intrattiene i bagnanti

La mobula è stata ripresa col cellulare dal proprietario di un chiosco nei paraggi, il video è diventato virale

Di: Giammaria Lavena, foto da ansa

Stintino, 7,30 del mattino, Pasqualino Fancellu, titolare di un chiosco, nota una gigantesca macchia muoversi fra le acque del mare. Incuriosito si dirige a riva, temendo si tratti di un sub in difficoltà. Ma nel vedere la sagoma avvicinarsi si rende conto che si tratta di un grosso esemplare di manta mediterranea, altresì nota come mobula o diavolo di mare, dotata di un'apertura alare di circa due metri.

Le mobule sono pesci cartilaginei, presenti soprattutto nel Mediterraneo e nell’Atlantico. Presentano un corpo compresso, con due enormi pinne pettorali e una coda sottile e allungata, costituita da una spina che possono utilizzare come arma di difesa.

Fancellu, che nel frattempo ha ripreso lo spettacolo col cellulare, racconta: "È stata l'attrazione di tutti per l'intero giorno, in spiaggia non si parlava d'altro, è rimasto a due passi dall'arenile, facendo mostra di sé tra curiosi e bagnanti".

Poi prosegue: "In spiaggia c'era anche un veterinario, è stato lui ad assicurare che si trattasse di una specie innocua, probabilmente cercava tra le alghe l'habitat per partorire".

L'esperto ha poi seguito l’esemplare al largo, per capire se fosse ferito o se avesse bisogno di soccorso. Ma la manta stava bene, e dopo aver intrattenuto per ore la gente in spiaggia, si è ritirata.