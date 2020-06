Bimba scivola sul sentiero per Goloritzè e batte la testa, interviene l'elisoccorso

A chiamare i soccorsi la madre della piccola

Di: Redazione Sardegna Live

Una bimba di 4 anni è scivolata lungo l'impervia discesa che porta a Cala Goloritzè, nel territorio di Baunei, alcune ore fa. A chiamare i soccorsi è stata la madre della piccola che ha battuto la testa a terra.

La donna ha quindi contattato il 118 attorno alle 13. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso da Olbia.

L'elicottero ha trasportato la bambina all'ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. Non sarebbe in gravi condizioni.