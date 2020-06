Bastonate in piazza contro un giovane, individuati gli aggressori

Svolta nelle indagini dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

C'è la svolta nelle indagini relative all'aggressione ai danni di un ragazzo verificatasi in piazza Sardegna, a Capoterra, una settimana fa. Responsabili della violenza sarebbero alcuni ragazzi del posto che avrebbero mandato in ospedale uno studente 19enne con il setto nasale fratturato e altre lesioni causate da alcune bastonate. Per il malcapitato trenta giorni di prognosi.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale Stazione, che starebbero chiudendo il cerchio attorno agli aggressori (alcuni dei quali forse minorenni). I militari hanno raccolto alcune testimonianze, compresa quella della vittima che non conoscerebbe chi lo ha malmenato, e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi della piazza.

Secondo quanto ricostruito, all'origine del pestaggio uno scambio di vedute fra il giovane e il gruppo composto da almeno cinque o sei ragazzi. Insulti e minacce, poi la barbarie. Alcune persone sono accorse dopo aver udite urlare il 19enne, colpito con un bastone e un casco. Solo allora il branco sarebbe fuggito via.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Policlinico universitario di Monserrato.