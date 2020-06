Va in ospedale e scopre casualmente di essere nuovamente positivo

L'uomo era stato considerato guarito a maggio, dopo due tamponi

Di: Redazione Sardegna Live

Era stato affetto da coronavirus già ad aprile, e nel mese di maggio gli avevano comunicato la guarigione dopo essere stato sottoposto a due tamponi consecutivi risultati negativi. Ieri, un 40enne di Serramanna, ha scoperto casualmente di essere nuovamente positivo al Covid-19.

L'episodio si è registrato presso l'ospedale Marino di Cagliari, mentre veniva sottoposto alla procedura anti-contagi che ormai è una prassi per qualsiasi paziente in arrivo nelle strutture sanitarie.

L'uomo aveva dei forti dolori al braccio dopo una brutta distorsione. Così, nella notte, si è presentato in pronto soccorso. Una volta ricevuto ha spiegato il problema, ricordando ai medici correttamente l'esperienza vissuta ad aprile. Il paziente è stato messo preliminarmente in isolamento e poi sottoposto a un tampone per sicurezza. Il test ha dato clamorosamente esito positivo un mese dopo la presunta guarigione.