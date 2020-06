Fabrizio Marcello contro Truzzu: “Ordinanza per la pipì dei cani? A quando far ritirare le tonnellate di rifiuti in città”?

Un video-denuncia che immortala il degrado a Pirri, Mulinu Becciu e Sant’Elia

Di: Alessandro Congia

“Diluire la pipì dei cani utilizzando le bottigliette d’acqua? Sì, ma a Mulinu Becciu, ad esempio, crescono ed abbondano i rifiuti, come pure nei pressi di Pirri, Mulinu Becciu e Sant’Elia, dove ci sono ‘tonnellate’ di rifiuti sparsi in ogni dove. La città è invasa dai rifiuti. Il sindaco che fa? Fa l'ennesima ordinanza per diluire la pipì dei cani. Io mi aspettavo che facesse l'ordinanza per rimuovere centinaia di tonnellate di rifiuti”.

Non sortiscono le polemiche sulla città invasa dalla spazzatura: il Capogruppo del Pd, Fabrizio Marcello prepara un video-denuncia sulla situazione di degrado in diverse zone della città: gli fa eco il ‘sentinellatore’ dei rifiuti Valerio Piga, di Arrosa Collettivo. Lo scenario fa davvero paura.

(nell’immagine di apertura, Valerio Piga e Fabrizio Marcello e sullo sfondo via Argiolas, angolo via Lentisco, a Pirri)

VIDEO