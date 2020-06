Spiaggetta di Sant’Elia, una discarica abusiva nel piccolo paradiso storico dei cagliaritani

La denuncia di Valerio Piga, portavoce di Arrosa Collettivo

Di: Alessandro Congia

A guardare quel piccolo pezzetto di paradiso, che s’affaccia sul lungomare di Sant’Elia, ci sarebbe da non crederci: nello sterrato che separa la piccola e suggestiva spiaggetta, accanto ad uno storico e rinomato ristorante del posto, cresce incontrollata una discarica di rifiuti a cielo aperto, con enormi bustoni pieni di spazzatura e tanto altro.

“Oggi ho sentinellato al Colle di Sant'Elia – fa notare Valerio Piga, instancabile portavoce di Arrosa Collettivo - da qui si può ammirare un panorama unico con una carinissima spiaggetta, il mare limpido, la torre del prezzemolo e una visuale della città unica. Purtroppo la zona in questi mesi è in completo abbandono, ed è diventata una discarica. Una tristezza infinita, non si può continuare cosi. La giunta Truzzu – ha concluso agguerrito Piga - è allo sbando più completo ed ormai tutta la città è sommersa di rifiuti”.