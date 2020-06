Alla fermata del pullman con addosso la droga: i Baschi Verdi arrestano un pusher

Lo stupefacente è stato sequestrato

Di: Alessandro Congia

Continua senza sosta l’attività del Comando Provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti. Nella serata di sabato i Baschi Verdi e i Cinofili della 2^ Compagnia Cagliari hanno tratto in arresto un trentunenne cagliaritano colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito del quotidiano controllo economico del territorio, dopo alcuni passaggi presso le fermate della linea di trasporto locale in uscita da Cagliari, le pattuglie sono state insospettite dal fare circospetto di un ragazzo che da tempo attendeva nella prossimità della fermata di via del Fangario e che continuava a guardarsi intorno con fare nervoso.

I Finanzieri decidevano di eseguire un controllo con l’ausilio delle unità cinofile: il cane antidroga ha effettuato una precisa segnalazione, mostrando attenzione per il soggetto controllato, il quale, infatti è stato trovato in possesso di 23,1 grammi di marijuana, divisa in 16 dosi, e di un coltello a serramanico.

Le Fiamme Gialle decidevano quindi di effettuare una perquisizione presso l’abitazione del soggetto controllato, al cui esito venivano rinvenuti e sequestrati un ulteriore grammo e 2 piantine di marijuana, unitamente a fertilizzanti, 13 semi di canapa, prodotti per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente e 120 euro in banconote di piccolo taglio.

Il soggetto, incensurato, è stato così tratto in arresto per i reati di spaccio e porto di arma da taglio e nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di dimora in attesa del giudizio che si terrà il prossimo 3 luglio.

Negli ultimi giorni, i controlli delle Fiamme Gialle cagliaritane avevano altresì portato, all’esito di diverse attività effettuate nel capoluogo, al sequestro di 15,7 grammi di cocaina, 31,4 grammi di marijuana, 48 grammi di hashish e 2 spinelli ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di un soggetto e alla segnalazione al Prefetto di 4 assuntori.

Numeri che si inseriscono nel consuntivo annuale dell’attività della Guardia di Finanza di Cagliari nello specifico comparto che vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse ed articolate indagini volte a individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione – in particolare quella delle unità cinofile – alle altre Forze di Polizia parimenti impegnate al contrasto del fenomeno: complessivamente sono state segnalati alla Prefettura 92 soggetti (di cui 5 minori), denunciate alla Autorità Giudiziaria 18 persone, arrestati 14 spacciatori (di cui 1 minorenne) e sequestrati 229,3 gr di cocaina, 1,3 kg di marijuana, 2,44 kg di hashish, 6,10 grammi di eroina e 8 spinelli.