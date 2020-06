Infermieri sardi, cresce la protesta: pronti anche allo sciopero

"Dopo le numerose promesse e le tante parole a vuoto della classe politica le condizioni di lavoro negli ospedali sardi vedono un progressivo peggioramento"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindacato degli infermieri Nursing Up non ci sta e si mobilita per gli infermieri.

"Dopo le numerose promesse e le tante parole a vuoto della classe politica le condizioni di lavoro negli ospedali sardi vedono un progressivo peggioramento - affermano dal sindacato -. La professionalità acquisita con il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche viene mortificata da una quotidiana dequalificazione per l’insufficiente numero di operatori socio sanitari Oss e a riguardo ricordiamo che l’assessore Nieddu già al suo insediamento si impegnò alla rivisitazione dei criteri sulla determina delle dotazioni del personale".

"Il persistere da parte della Direzione dell’assessorato alla sanità nel negare il pagamento adeguato delle giornate di lavoro svolte nelle festività infrasettimanali manifesta il totale disinteresse verso gli infermieri", sottolinea Nursing Up.

"Non sopportiamo appellativi fuorvianti come eroi, angeli, missionari, ma chiediamo - precisano - un concreto riconoscimento degli infermieri e di tutti i professionisti sanitari che si sono prodigati e continuano a farlo ogni giorno, ogni minuto, per garantire la migliore assistenza possibile al cittadino con competenza e professionalità".

Dopo le diverse manifestazioni di protesta degli infermieri che si sono svolte in diverse regioni è l’ora di una Manifestazione Nazionale di protesta.

Gli infermieri sardi sono pronti a partire per partecipare alla Manifestazione Nazionale degli infermieri organizzata dal Nursing Up che si terrà Sabato 4 Luglio in piazza del Duomo a Milano.