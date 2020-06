Fuoco alla macchina di un sindacalista

L'atto intimidatorio si è consumato nella notte a Musei. Luigi Manca è anche dirigente del Partito Comunista Italiano ed ex minatore della Carbosulcis

Di: Giammaria Lavena, foto tratta da Facebook

A Musei, la scorsa notte, è stato dato fuoco all’autovettura di Luigi Manca, 60enne minatore della Carbosulcis in pensione, nonché uno degli uomini di spicco nelle lotte dei lavoratori del Sulcis Iglesiente.

Al momento non si hanno notizie su chi possa aver compiuto tale atto intimidatorio.

Manca, molto stimato all’interno della comunità, è anche un dirigente del Partito Comunista Italiano e del sindacato pensionati della CGIL.

"Non pensavo di avere contro delle persone che potessero arrivare a tanto, so però che ci sono tante altre persone che mi stanno vicino e che pensano che questo sia un atto vile che non dovrà fermarmi – ha dichiarato lo stesso Manca in un post pubblicato su Facebook -. Ringrazio inoltre, anche a nome della famiglia, i ragazzi che mi hanno avvertito e che hanno così permesso che l'atto non avesse conseguenze più gravi".



In queste ore in centinaia hanno inviato messaggi di solidarietà all'ex minatore e alla sua famiglia. Amici, ex colleghi, esponenti di partiti e istituzioni non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza.