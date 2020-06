Guarisce dal coronavirus la prima e unica persona che ha contratto il virus in Ogliastra

La gioia e la riflessione del sindaco Ivan Mameli

Di: Redazione Sardegna Live

“Cari concittadini, ho il piacere di comunicarvi che stamane il dipartimento di prevenzione dell'ATS Sardegna con nota del 13.06.2020 protocollo 6096 ha comunicato ufficialmente al Comune di Bari Sardo che il paziente risultato positivo al COVID-19 è ufficialmente guarito. Pur essendo solo una questione di tempo, tuttavia credo si tratti di una notizia che, per quanto scontata, tutti quanti aspettassimo di riceverne l'ufficialità”.

A comunicare la bella notizia è il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli.

“Certo che ne è passato di tempo da quel fatidico 29 aprile, giorno in cui venni informato che il primo caso di Coronavirus in Ogliastra interessava proprio il nostro paese. In tutto questo tempo ho avuto un contatto costante con l'interessato al quale non posso far altro che rinnovare i ringraziamenti per la collaborazione prestata", sottolinea il primo cittadino.

"Abbiamo gestito la vicenda - continua - come il protocollo nazionale ci imponeva di fare, con l'unico obiettivo di adempiere ad un obbligo di informazione precisa, puntuale ed essenziale, cercando di infondere calma e fiducia nella popolazione. L'esperienza che abbiamo vissuto deve oggi più che mai spingerci a non abbassare la guardia e a seguire le regole stabilite sia dal Governo centrale nonché dalla Regione Sarda, a tutela della nostra salute, di quella dei nostri cari e nel rispetto di chi nell'esercizio del proprio lavoro cerca di riprendere fiato dopo una lunga e forzata chiusura. Riappropriamoci responsabilmente della nostra vita e delle nostre abitudini. Oggi è un giorno speciale!".