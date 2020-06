Sala posta foto con gin sardo: “Omaggio della Sardegna (nonostante tutto…)”

Il sindaco di Milano pubblica lo scatto su Instagram

Di: Redazione Sardegna Live

Per dare un taglio netto alla polemica rimbalzata su tutti i quotidiani regionali e nazionali, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Instagram, posta un suo autoscatto in cui con fierezza mostra un regalo.

Cos’è? Un cadeau che arriva dalla Sardegna, ovvero una bella bottiglia di gin inviata da un’importante azienda di vini, liquori e distillati sarda.

“Omaggio della Sardegna (nonostante tutto…). Ho parecchie bottiglie di gin in casa, ma un gin sardo mi mancava”.