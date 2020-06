La Assl di Lanusei cerca due medici

L'appello per il conferimento di incarico provvisorio di Assistenza Primaria

Di: Redazione Sardegna Live

La Assl di Lanusei è alla ricerca di medici aspiranti al conferimento di incarico provvisorio di Assistenza Primaria presso i comuni di Ussassai e Seui. La necessità è nata in seguito del pensionamento dei medici titolari con apertura dell'ambulatorio dei due comuni di riferimento.

I medici interessati devono far pervenire le proprie domande, separate per comune, all'indirizzo "ASSL Lanusei via Piscinas, 5" o inviarle per posta elettronica all’indirizzo pec cureprimarie@pec.asllanusei.it entro e non oltre le ore 12 del 24 giugno.

La modulistica è scaricabile dal sito dell'Ats Sardegna. L'incarico provvisorio non potrà essere di durata superiore ai sei mesi e cesserà comunque al momento del conferimento di incarico definitivo di titolarità. L'incarico sarà affidato secondo l’ordine di graduatoria aziendale di riferimento con priorità ai medici iscritti in Graduatoria Regionale Definitiva 2020 e residenti nell’ambito della ASSL di Lanusei.