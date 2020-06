Dpi e caschi per 54mila euro donati all'ospedale "parcheggiati" in magazzino

Il direttore di Radio Barbagia, Graziano Canu, promotore dell'iniziativa. "Il materiale non è mai stato consegnato ai reparti"

Di: Redazione Sardegna Live

Dpi e caschi per l'emergenza coronavirus erano stati donati grazie al contributo e alla solidarietà di tantissime persone all'ospedale San Francesco di Nuoro in piena emergenza Covid. Ma il materiale raccolto, del valore di 54 mila euro, non sarebbe mai uscito dal magazzino della struttura.

L'iniziativa benefica risale a un mese fa, quando il comitato "Adottiamo il personale del reparto Covid 19 dell'ospedale San Francesco di Nuoro" aveva consegnato i presidi raccolti da Radio Barbagia, Ordini dei medici e degli infermieri della Provincia di Nuoro e con l'apporto della Conad di Nuoro. Un totale di 35 caschi speciali per la respirazione e diversi Dpi che dovevano servire a pazienti e operatori sanitari per combatte in prima fila il virus.

La cerimonia si era tenuta alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, del vescovo Antonello Mura e della direttrice della Assl Grazia Cattina. Ma la consegna, secondo quanto emerge, sarebbe stata vanificata poiché durante la fase più acuta dell'emergenza nulla è stato consegnato ai reparti.

Il direttore di Radio Barbagia, Graziano Canu, denuncia: "Come mi hanno segnalato diversi medici, il materiale non è mai stato consegnato ai reparti e i tanti che ne hanno fatto richiesta non l'hanno potuto utilizzarlo. Una vicenda che amareggia non poco soprattutto se si pensa che quella campagna di donazione aveva carattere d'urgenza e che in tantissimi avevano risposto convinti di dare una mano concreta al personale sanitario. Faccio presente - sottolinea Canu - come in un mese abbiamo lanciato la campagna, acquistato e consegnato il materiale. Nello stesso periodo di tempo non si è riusciti a darlo all'interno dello stesso ospedale e a chi deve utilizzarlo".