Poetto, si scaglia contro i poliziotti durante un controllo: nei guai un 38enne

Gli agenti della Volante hanno invitato il soggetto a calmarsi, ma non c’è stato verso

Di: Alessandro Congia

Continuano i servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa da parte della Polizia di Stato, intensificati anche in questa fase di emergenza sanitaria per limitare gli assembramenti delle persone nei luoghi di maggiore affluenza.

Questa notte gli agenti della Squadra Volante, guidati dal dottor Massimo Imbimbo, impegnati proprio in tali servizi in zona Poetto, la loro attenzione è stata attirata da un’autovettura che alla vista della polizia si allontanava velocemente, dalle adiacenze del parco “il Cavalluccio Marino”.

L’auto, con quattro occupanti, è stata bloccata dagli operatori all’incrocio tra la Via Ischia ed il Lungomare Saline. In questo frangente l’uomo seduto accanto all’autista è sceso dalla macchina e si è scagliato contro i poliziotti, che in un primo momento lo hanno invitato a mantenere la calma ma, vista la reazione spropositata e violenta da parte del soggetto, gli stessi, a questo punto, hanno proceduto, con non poca fatica, a bloccarlo e a metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio. L’uomo ha continuato anche qui a dimenarsi e a scalciare, fino a danneggiare la Volante.

Dopo averlo identificato, Andrea Cogoni, 38enne cagliaritano, pluripregiudicato, i poliziotti lo hanno accompagnato in stato di arresto in Questura. Sin dal primo momento il Cogoni ha inveito contro tutti gli operatori minacciandoli di morte e continuando ad aver un comportamento violento, sicuramente acuito dall’assunzione di bevande alcoliche, anche all’interno degli uffici della Polizia Scientifica, durante le operazioni di fotosegnalamento.

L’autista del mezzo, invece, a seguito dell’intervento in ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale, che lo ha sottoposto al test alcolemico, è stato trovato con un tasso pari a tre volte il limite consentito. Dunque, è scatta la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebrezza.

Il Cogoni è stato trattenuto negli uffici della Questura in stato di arresto per il reato di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale danneggiamento e trattenuto in attesa dell’udienza direttissima prevista nella tarda mattinata.