‘Market della droga’ scoperto dalla Polizia, 34enne in manette

Il blitz ad opera dei Falchi, coordinati dal dottor Roberto Pititto

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i “Falchi” della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Roberto Pititto, a seguito di attività info investigativa, hanno appurato che Marcello Pintori,34enne cagliaritano, nell’ultimo periodo aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hascisc e marijuana, che spacciava nella sua abitazione di via Laghi Masuri.

Sulla base delle informazioni assunte, nei giorni scorsi veniva effettuato un assiduo pattugliamento al fine di individuare con esattezza l’appartamento e poter stabilire con certezza il modus operandi.

I poliziotti hanno accertato che l’immobile in cui risiedeva l’uomo era meta di numerosissime persone che ivi si recavano. Gli agenti della Polizia di Stato hanno suonato al campanello dell’abitazione, hanno notato Pintori uscire dal vano in cui era stato realizzato un angolo cottura e lanciare una busta in plastica di colore nero. Dalla perquisizione locale organizzata all’interno dell’appartamento è stata recuperata la busta in plastica di colore nero al cui interno sono stati rinvenuti 100 grammi di marijuana e 130 grammi di hascish, nonché 370 euro in contanti.

Il controllo, esteso al resto dei vani dell’appartamento, ha consentito di rinvenire, in un cassetto del comò della camera da letto del pusher, una busta per sottovuoto contenente 30 grammi di marijuana e, all’interno di un cassetto di un mobile del soggiorno, una scatola con all’interno altri 30 grammi di marijuana. Il 34enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e stamattina verrà presentato all’udienza direttissima.