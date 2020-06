Lacrime per Viviana Leoni, sindacalista sempre in prima linea e commessa alla Conad

Cagliari e Sinnai la ricordano come una bravissima donna, a 53 anni muore per un male incurabile

Di: Alessandro Congia

“Sei e rimarrai sempre nel mio cuore, abbiamo passato tanti momenti belli insieme poi le nostre strade si sono divise, ma non ti dimenticherò mai, adesso sei una stella che brilla nel cielo. Riposa in pace, tesoro”.

Lo scrive la sua collega sindacalista Cisl, Monica Porcedda, che scrive questo commovente post sui social e aggiunge: “Viviana è stata un’ex dipendente Standa, passata poi a gruppo Conad – dice al telefono con Sardegna Live sempre Monica Porcedda (nella foto a sinistra accanto a Viviana), abbiamo portato avanti tantissime battaglie insieme al fianco dei lavoratori del commercio, ricordo benissimo quando era componente della segreteria regionale con Marco Demurtas e Maria Giovanna Mela. Viviana aveva 53 anni – aggiunge Porcedda – era un’animalista dal cuore buono, amava la natura e ha seguito tutte le vertenze proprio del settore commercio, ricordo quelle legate ad esempio a Conforama, Conad, Auchan giusto per citarne solo alcune. Ieri – aggiunge Monica Porcedda – la bruttissima notizia dal Policlinico dove era ricoverata da tempo per un male incurabile, che ce l’ha portata via ma non svanirà mai il suo sorriso e la sua dolcezza”.

Domani, domenica 14 giugno 2020, in forma privata come da necrologio, saranno celebrati i funerali di Viviana Leoni, a Sinnai, alle ore 11.30, nella parrocchia di Santa Barbara.