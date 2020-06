Paolo Truzzu sull’emergenza rifiuti: “Non è facile combatterla ma lo stiamo facendo ogni giorno”

Il primo cittadino sulla situazione di via Timavo: “La situazione era grave sotto l’aspetto igienico e sociale”

Di: Alessandro Congia

Mattinata di super lavoro per il Comune di Cagliari anche sul fronte via Timavo, angolo via Is Mirrionis, dove regnava perenne il degrado soprattutto con la presenza di alcune carcasse d’auto e di rifiuti stipati nel cortile condominiale e nelle cantine: “In via Timavo – dice Truzzu - quando ci sono stato per la prima volta, a maggio 2019, i rifiuti erano praticamente ad altezza d’uomo. La situazione era grave sotto l’aspetto igienico e sociale. Oggi via Timavo è pulita. E lo è da 4 mesi. Stamattina in ultimo sono state sgomberate le macchine dal piazzale interno. Per i cittadini che hanno assistito alla scena – ha detto il sindaco - quasi un fatto storico. Macchine, tra l’altro, all’interno delle quali c’era di tutto, che giacevano li abbondante da 10 anni, simbolo dell’incuria e del menefreghismo”.

L’impegno quotidiano del Comune

“Insieme all’Assessore Guarracino siamo ritornati più volte. Abbiamo discusso con i cittadini, studiato e proposto soluzioni. Abbiamo messo in campo un’azione coordinata, difficile e faticosa – rammenta Paolo Truzzu - con l’igiene del suolo, gli affari sociali, la polizia locale, i lavori pubblici.

Ringrazio tutti, per primi i residenti che ci hanno dato fiducia e senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile e che dimostrano che con comportamenti responsabili e dialogo reciproco è veramente possibile modificare il destino delle nostre comunità e i luoghi in cui viviamo”. Avevamo promesso la pulizia della città, e la stiamo portando avanti quotidianamente. Avevamo anche detto che non sarebbe stato facile e lo ribadiamo. Perché un conto è bonificare e fare una pulizia straordinaria della città – prosegue il numero uno di palazzo Bacaredda - un altro è tenere la città pulita. Non è finita, ovviamente – conclude il sindaco Truzzu - proseguiremo nel lavoro di bonifica e nel fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per migliorare la qualità della vita dei cagliaritani”.