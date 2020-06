E’ grave Katia Mascia, la postina 37enne investita dal pullman del Ctm: è in Rianimazione al Brotzu

Per i medici occorre ancora attendere prima di sciogliere la prognosi: ha riportato un trauma cranico e addominale

Di: Alessandro Congia

Restano purtroppo ancora gravi le condizioni della postina 37enne, Katia Mascia, rimasta coinvolta ieri mattina, in via Bacaredda, in un brutto incidente stradale: un bus del Ctm l’ha investita mentre era impegnata con la consegna di un pacco. L'autista ha immediatamente chiamato i soccorsi.

La donna, nel terribile impatto con il pullman, ha subìto un trauma cranico e addominale, ha perso molto sangue e dopo 24 ore dall’incidente la prognosi è ancora riservata: la paziente è stata trasportata con urgenza al Brotzu, dove è stata subito sottoposta ad un delicato intervento nel reparto di Chirurgia e ora è costantemente monitorata in Rianimazione.

Nel frattempo, la Polizia Municipale sta esaminando con attenzione i frame video delle telecamere della zona per capire meglio la dinamica dell’episodio. Il mezzo per ora è sotto sequestro.