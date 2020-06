In casa droga e quasi 5mila euro in contanti: arrestato ventiduenne

Il giovane era già stato arrestato per detenzione di marijuana e denaro illecito

Di: Giammaria Lavena

Nel pomeriggio di ieri, 11 giugno, i poliziotti della Squadra Mobile di Cagliari hanno svolto un servizio antidroga in via Flumentepido, nel quartiere Is Mirrionis, dove era stata segnalata un’attività di spaccio.

Nell’ambito dei controlli gli agenti hanno identificato un 22enne, Antonio Incostante. Il giovane era già stato arrestato lo scorso marzo poiché trovato in possesso di 14 grammi di marijuana e 7.300 euro ritenuti provento di attività illecita.

Ieri, Incostante si trovava a bordo della sua autovettura quando la polizia lo avrebbe trovato in possesso di 290 euro, di cui lo stesso non avrebbe fornito una valida giustificazione. A seguito di un’ulteriore perquisizione presso la sua abitazione, sarebbe stata rinvenuta nel salotto una pianta di marijuana, e dentro un armadio una borsa con all’interno 160 grammi di marijuana divisi in due buste, nonché due bilancini elettronici di precisione e la somma in banconote di 4.600 euro.

In un altro appartamento, sono stati rinvenuti una bustina ed un’infiorescenza di marijuana di circa 3 grammi e 10 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.