Rischio idrogeologico a Olbia, sarà demolito il ponte di via Galvani

Sarà realizzato un nuovo attraversamento in via Figoni

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono i lavori relativi all'abbattimento della cosiddetta "opera incongrua" di via Galvani, rispetto afli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e la ricostruzione di un nuovo ponte in via Figoni.

Per consentire un rapido proseguimento dei lavori da domani, martedì 7 febbraio, sarà sospesa la circolazione stradale veicolare, eccetto residenti, veicoli di soccorso e di polizia, in via Veronese, nel tratto compreso tra via Ghiberti e lo sbarramento dell'area di cantiere posizionato in via Veronese n. 22.

In via Botticelli viene istituita l'inversione del senso di marcia con indizione senso unico da via Leonardo da Vinci a via Fidia, e senso unico anche da via Fidia a via Ghiberti. In via Leonardo da Vinci ci sarà il senso unico da via Botticelli a via Veronese e da via Talete a via Botticelli.