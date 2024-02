Va avanti la protesta dei trattori a Cagliari. “Pronti a marciare su Roma”

Domani una delegazione sarda sarà nella Capitale

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di domani una delegazione di agricoltori e pastori sardi si ritroverà a Roma per organizzare la grande manifestazione nazionale in programma nei prossimi giorni nella Capitale.

Lo fa sapere Roberto Congia, uno dei portavoce della protesta nell'Isola, che va avanti con una ventina di trattori davanti al varco dogana del porto di Cagliari. Un centinaio di persone che a turno restano in presidio per dare voce alla mobilitazione nazionale ed europea per salvare il mondo delle campagne stretto tra aumenti dei costi delle materie prime e carburanti e regolamenti che rischiano di rendere improduttive le aziende agropastorali.

Come avvenuto nei giorni scorsi, è prevista una piccola marcia in città, probabilmente oggi verso Piazza Yenne, per cercare di coinvolgere la cittadinanza in questa lotta che nel capoluogo sardo è arrivata all'ottavo giorno e prosegue ad oltranza.