Picchiava e minacciava la compagna: 33enne a processo

Gli episodi di violenza e vessazioni si sono protratti per un anno e mezzo

Di: Redazione Sardegna Live, foto Google Maps

Si è chiusa l'inchiesta relativa ai maltrattamenti in famiglia consumatisi in un paese dell'Oristanesea opera di un 33enne disoccupato. Il gip Silvia Palmas ha fissato l'udienza per il prossimo 9 settembre.

Gli episodi di violenza e vessazioni contro la compagna dell'imputato sarebbero andati avanti per un anno e mezzo. La vittima, poco più che ventenne, sarebbe stata costretta a subire quotidianamente violenze fisiche e psicologiche. Il convivente l'avrebbe più volte strattonate tirandole i capelli e colpendola con schiaffi e pugni.

Non solo. Secondo quanto ricostruito, il 33enne avrebbe in diverse occasioni costretto la giovane a lasciare la casa e rimanere fuori, insieme alla figlioletta, anche al freddo in pieno inverno.

La vittima ha trovato alla fine il coraggio di denunciare quanto stava accadendo. I carabinieri della Compagnia di Oristano hanno arrestato il presunto colpevole in seguito a una serie di accertamenti. Ora l'imputato si trova ai domiciliari in una comunità.