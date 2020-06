Caro traghetti, il 15 giugno incontro fra Solinas e gli armatori

Il vertice, previsto per oggi, è stato posticipato

Di: Redazione Sardegna Live

E' saltato al 15 giugno il vertice tra il governatore Christian Solinas e gli armatori delle cinque compagnie che operano i collegamenti marittimi fra la Sardegna e la penisola. L'incontro, inizialmente previsto per oggi, è stato rinviato dunque a lunedì.

Le arti dovranno sciogliere il nodo del caro traghetti. "Adesso vogliamo capire i motivi all'origine dell'inasprimento delle tariffe", spiega il presidente della Regione, che si impegna a "rendere la Sardegna una destinazione con cifre competitive rispetto ad altre mete. L’incidenza del carburante, argomentazione tirata in ballo per i precedenti aumenti, non può essere portata sul tavolo".

Solinas conclude: "Sto anche pensando alla possibilità di un voucher da riconoscere a chi fa il test di negatività da usare per abbattere il costo del trasporto".