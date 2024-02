Cocaina, eroina e doping in palestra: arrestato 38enne di Cagliari

Perquisizione degli agenti in palestra e attività di integratori alimentari

Di: Redazione Sardegna Live

Lo scorso sabato gli agenti della Squadra Mobile e della Volante di Cagliari hanno eseguito una perquisizione a sorpresa in una palestra con annessa attività di rivendita di integratori alimentari, nel quartiere di San Michele.

Nei locali gestiti da un 38enne, i poliziotti avrebbero rinvenuto circa 150 grammi di cocaina e 8 grammi di eroina, oltre al materiale destinato al confezionamento delle sostanze e a 745 euro in contanti.

Durante l’attività sarebbero state rivenute e sequestrate anche numerose fiale di farmaci anabolizzanti detenute senza prescrizione medica. L'uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, è stato condotto al carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, è stato anche denunciato per i reati di ricettazione e per la detenzione delle sostanze dopanti, in quanto ritenute destinate alla commercializzazione.