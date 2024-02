Sorpresi a spacciare cocaina in piazza: due arresti a Cagliari

Trovati in possesso di 31 dosi di stupefacente

Di: Redazione Sardegna Live

Lo scorso 2 febbraio, gli agenti della polizia di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne e un 19enne per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Squadra Mobile, al termine di prolungati servizi di osservazione, avrebbero sorpreso i due indagati mentre vendevano lo stupefacente in piazza della Medaglia Miracolosa.

In particolare, secondo quanto riferito, il più grande dei due giovani si occupava di cedere agli assuntori lo stupefacente, abilmente occultato sul davanzale di una finestra di un vicino stabile, mentre il più giovane fungeva sistematicamente da palo, per evitare soprese da parte delle forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione eseguita a carico dei due indagati sarebbero state trovate e sequestrate 31 dosi di cocaina, oltre a 445 euro in contanti, ritenuti il presunto provento dell’attività di spaccio.

L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di firma.