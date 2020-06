Auto contro albero a Nuoro, ferita la conducente

Sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 11 giugno, in via Macciotta a Nuoro.

Una piccola utilitaria, condotta da una donna residente in città, per cause in corso di accertamento è andata a sbattere violentemente contro un albero. Il veicolo ha riportato gravi danni, varie contusioni per la conducente.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e ad assistere la malcapitata. La donna è stata trasportata all’ospedale San Francesco dal servizio sanitario del 118. La polizia municipale ha provveduto ad effettuare i rilievi di legge.