Al San Francesco ritornano i parcheggi a pagamento

"Saranno garantiti transito e sosta momentanea gratuiti per gli accompagnatori dei pazienti che accedono all’ospedale"

Di: Redazione Sardegna Live

La direzione della ASSL di Nuoro, su valutazione della direzione del Presidio Ospedaliero Unico, ha valutato la ripresa dell'attività di gestione dei parcheggi con pagamento della sosta, presso l'ospedale San Francesco del capoluogo barbaricino. L'attività riprenderà a partire da lunedì 15 giugno su entrambe le aree: quella destinata agli utenti (via Salvatore Mannironi), e quella destinata ai dipendenti (via Luigi Einaudi).

Nel comunicato diffuso in merito si legge: "Sarà garantito il transito e la sosta momentanea, gratuiti, per gli accompagnatori dei pazienti che accedono all’ospedale dall’unico accesso ammesso, per la durata di 15 minuti, oltre i quali sarà necessario corrispondere la tariffa di sosta prevista dal regolamento. Sarà garantito il transito e la sosta, gratuiti, per le ambulanze che trasportano pazienti che necessitano di prestazioni o di ricovero non in urgenza. Verrà effettuato il ripristino degli stalli per portatori di disabilità grave ad utilizzo gratuito negli spazi a lato dell’ingresso".

E ancora: "Viene garantita la rimessa in disponibilità, dietro eventuale richiesta, degli spazi antistanti la sede del nido aziendale e l’ingresso della Dialisi (necessari per l’installazione dell’Ospedale da campo). Contestualmente saranno ripristinati, alla ripresa delle attività, i criteri di gestione e di destinazione delle aree. In particolare l’area superiore, con accesso da via Salvatore Mannironi, sarà destinata esclusivamente all’utenza e alle categorie ammesse nei punti precedenti. Mentre tutti i dipendenti in possesso di abbonamento, potranno accedere esclusivamente all’area dedicata con accesso da via Luigi Einaudi".