Due nuovi casi di coronavirus in Sardegna, invariato il numero dei morti

I due contagi in provincia di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Due nuovi casi di coronavirus si sono registrati in Sardegna. Entrambi i contagi sono stati rilevati in provincia di Sassari. Non cambia il numero delle vittime nell'Isola, i morti restano 131 secondo i dati forniti dall'Unità di crisi regionale. I positivi accertati dall'inizio dell'emergenza sono 1.362.

Il numero dei casi nell'Oristanese scende da 60 a 59, successivamente a verifiche che hanno determinato una modifica del bilancio complessivo.

Sono 66.133 i test eseguiti. I pazienti ricoverati sono 11, di cui uno solo in terapia intensiva; 32 le persone in isolamento domiciliare.

Il numero dei guariti è di 1.168 (+30 rispetto all'ultimo aggiornamento), più altri 20 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 1.362 casi complessivamente accertati, 252 sono stati accertati nella Città Metropolitana di Cagliari, 98 nel Sud Sardegna, 59 (-1 rispetto all’ultimo aggiornamento) a Oristano, 79 a Nuoro, 874 (+2) a Sassari.