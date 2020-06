Gravi minacce ad un dipendente comunale di Ortacesus

I dettagli dei Carabinieri della Compagnia di Dolianova su una vicenda che ha coinvolto un imprenditore

Di: Alessandro Congia

Ieri mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Dolianova, coordinati dal Tenente Giovanni Russo, notificavano all’imprenditore di Ortacesus Mario Gaviano, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima di reato emessa dalla sezione Gip di Cagliari, la dott.ssa Ferrarese, con cui venivano imposte a tale soggetto una serie di prescrizioni tese alla tutela di dipendente del comune di Ortacesus, destinatario di atti persecutori da parte dello stesso Gaviano.

La misura è stata richiesta dal pm Giangiacomo Pilia al termine di una complessa attività d’indagine, che vedeva quale protagonista l’ex sindaco di Ortacesus Fabrizio Mereu, a capo di un sodalizio criminale che annoverava fra i propri ‘soldati’ lo stesso Mario Gaviano.

Nella fattispecie, il Gip Ferrarese contestava Mario Gaviano una serie di atti intimidatori posti in essere dallo stesso nei confronti del capo ufficio tecnico del Comune di Ortacesus, Geom. Fabrizio Zedda, reo di non avere voluto accondiscendere alle illegittime pretese avanzate dallo stesso Gaviano. Veniva così contestato a Gaviano la pretesa di affidamenti di lavori da parte del Comune di Ortacesus nonché il pagamento di lavori in realtà mai eseguiti e/o mai autorizzati. Lo Zedda, percepiva quali reali le intimidazioni poste in essere dal Gaviano, fatte sia di persona che mediante il social network “Facebook”, talmente reali da modificare il proprio stile di vita nonchè il proprio comportamento sul posto di lavoro, arrivando a temere di restare da solo presso gli uffici comunali di Ortacesus.

Lo stesso Mario Gaviano avanzava richieste risarcitorie al Comune di Ortacesus, anche a mezzo di uno studio legale. Nonostante gli atti intimidatori, il geometra Zedda non cedeva perseguendo i doveri istituzionali del proprio ufficio, grazie alla presenza dei carabinieri di Dolianova e del pm Giangiacomo Pilia, che provvedeva all’immediata tutela del tecnico di Ortacesus.