“Riapre il Lima Lima e Carlo ci guiderà da lassù”. La bellissima notizia dopo 3 mesi dalla morte del 42enne cagliaritano

Un post da brividi, perché quel locale storico conosciutissimo in città rivivrà nonostante il dolore di tante persone per la scomparsa di Carlone

Di: Alessandro Congia

E’ una notizia che fa venire i brividi per la grande emozione che suscita, perché in quel locale Carlo Tivinio, (scomparso a 42 anni il 15 marzo scorso, al Santissima Trinità di Cagliari), rivivrà ancora. Sì, rivivrà con Carlone (così lo chiamavano tutti), che guiderà, da lassù, il fratello e i suoi collaboratori per non far svanire definitivamente un locale principe, nato nel cuore della storica via Iglesias, che ha fatto divertire tantissimi cagliaritani e non solo.

Ecco il bellissimo post apparso sui social del Lima Lima

“Cari amici, questo giovedì 11 giugno 2020 il Lima-Lima riapre. Riapre grazie a tutti voi che ci siete sempre stati, prima, durante e dopo, grazie al vostro amore e supporto. Sarà sicuramente un po' diverso, la vita ormai è diversa, ma nulla ci toglierà dei cari ricordi dal cuore, li conserveremo gelosamente, e ci aiuteranno a crearne dei nuovi. Carlo ci guiderà. Grazie ancora a tutti gli Amici per il tutto e ci vediamo al bancone”.