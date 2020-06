Saldi estivi: in Sardegna a partire dal 1° agosto

La scelta di questa data arriva per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali in considerazione della crisi legata all’emergenza COVID-19.

Di: Redazione Sardegna Live

L’Assessorato regionale del Turismo comunica che le vendite di fine stagione o saldi estivi, si svolgeranno a partire dal 1° agosto 2020 per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali in considerazione della crisi legata all’emergenza COVID-19.

Come si legge nel decreto Assessoriale: “le vendite di fine stagione o saldi invernali si svolgeranno a partire dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e le vendite di fine stagione o saldi estivi si svolgeranno dal primo sabato del mese di luglio per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni in attuazione degli “indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 marzo 2011”.