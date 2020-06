Esame di terza media in costume e in musica per Graziano

IL 14enne di Buddusò ha imparato a suonare l'organetto all'età di 6 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Il 14enne di Buddusò Graziano Picoi ha sostenuto oggi il suo esame di terza media. Ha indossato per l'occasione il costume tipico del suo paese imbracciando l'organetto che ha imparato a suonare all'età di 6 anni (video in copertina).

"La tesina - raccontano i genitori con orgoglio - ha come tema l'arte, perché per lui la musica è arte, come ha voluto specificare durante la discussione".

Graziano ha concluso così il suo percorso di studi presso la scuola media statale dell'Istituto comprensivo "Azuni". "Ha ricevuto in eredità questa passione dal padre Sisinnio Picoi - spiegano i familiari - che a sua volta l'ha ricevuta dal nonno Graziano Picoi di cui lui porta orgogliosamente il nome".

"Già da tre anni suona con l associazione folkloristica Graziano Picoi (gruppo folk dedicato al nonno). Anche in questa occasione tre ragazzi del gruppo ( Monica Dessena, Francesco Seu e Lavinia Marrone) l'hanno voluto sostenere in questa meravigliosa esperienza con la speranza di riuscire a riprendere al più presto le danze nei palchi. Quest'anno ha partecipato a due concorsi. A Sassari ha preso parte all'evento "Un bullo da palcoscenico", dove ha raggiunto il secondo posto, e poi in streaming ha partecipato durante l'isolamento anti-Covid al programma "Mamoiada got's talent", dove ha ottenuto il massimo dei voti conquistando il primo posto".