Tromba marina nelle acque di Bosa | VIDEO

Le immagini virali sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Una tromba marina si è sviluppata questa mattina attorno alle 7 nelle acque antistanti la cittadina di Bosa. Video e foto che ritraggono il fenomeno sono divenute virali sul web.

Per fortuna non si è registrato alcun danno, solo un grande spettacolo per curiosi e fotografi.