Notti insonni dei residenti davanti al sagrato della chiesa: petardi, schiamazzi e bottiglie ovunque: “Così non si può andare avanti”

Accade in via Leonardo da Vinci, nel piazzale delle Opere parrocchiali della chiesa “Nostra Signora delle Grazie”

Di: Alessandro Congia

“Non si può andare avanti così: ci vogliono più controlli. Bisogna dare una caserma ai Carabinieri, per scoraggiare certi comportamenti incivili, come quello di questa notte. Erano circa le 01.15 quando sono stati esplosi dei petardi o dei fuochi d'artificio, nel piazzale della chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Tante persone si sono svegliate per i botti, altri si sono spaventati; e non è la prima volta che succede. Inoltre qualcuno ha preso il confine della chiesa, come ritrovo notturno, dove bere e mangiare in modo chiassoso e buttare a terra i propri rifiuti. Un vero scempio, così come si può vedere dalle foto. Spero che il comune o chi di dovere, possa muoversi, affinché questi comportamenti vadano a scomparire”.

E’ lo sfogo di una cittadina, apparso sui social, costretta suo malgrado a denunciare ciò che accade da un po’ di tempo in via Leonardo da Vinci, a Sestu: ci troviamo proprio davanti all’edificio delle Opere Parrocchiali, dinnanzi alla chiesa Nostra Signora delle Grazie, comunità guidata da don Franco Puddu.

Notte tempo, pare che una banda di giovani frequenti quell’area facendo parecchio baccano, abbandonando bottiglie di alcool ovunque e facendo ‘brillare’ petardi e fuochi d’artificio.

Situazione che ovviamente accade nel cuore della notte, quando il riposo è proprio il caso di dirlo, sacro: la zona pare abbastanza illuminata e nessuno proibisce ai giovani di incontrarsi e di stare insieme, ma di certo non di creare malumore e disagio ai cittadini che dormono e riposano.

Sulla questione, è informata anche la locale caserma dei Carabinieri e la sindaca Paola Secci: l’auspicio, dicono gli abitanti, è che si prendano provvedimenti urgenti.