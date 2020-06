Alghero. Cieca dalla rabbia, distrugge auto in sosta. Il video diventa virale

Di: Redazione Sardegna Live

È diventato virale nel giro di poche ore il video che ritrae una donna devastare un’auto in sosta.

L’episodio è accaduto ad Alghero, via Don Minzoni. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato l’ira della donna, ma certamente il comportamento in pieno giorno non è passato inosservato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero.Intanto, il video è stato pubblicato addirittura dal coreografo, regista, direttore artistico, ballerino e attore italiano Luca Tommassini.