Razzia di superalcolici e maglie di squadre di calcio al Carrefour e Conforama: in manette tre 22enni

Sul posto, i Carabinieri della locale stazione

Di: Redazione Sardegna Live

Circa 200 euro è il valore del bottino asportato da tre algerini ventiduenni, sbarcati di recente clandestinamente nel sud della Sardegna e tuttora ospiti del Cas di Monastir, ex scuola di Polizia Penitenziaria: al centro commerciale Carrefour e nell’attiguo Conforama, sulla statale 131, i tre hanno portato via parecchia merce, tra cui alcolici, maglie di calcio sportive ma non beni di prima necessità. Il gruppetto è stato notato dai vigilantes in borghese della Tiger Vigilanza di Quartu, (che nel frattempo avevano già avvisato il 112), poi all'uscita delle barriere anti taccheggio sono stati così fermati e perquisiti dai Carabinieri della stazione di San Sperate e ammanettati: i 3 extracomunitari, dentro alcuni zaini avevano numerose bottiglie e vestiario.

Al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa dell’udienza con rito direttissimo che si è svolta questa mattina 9 giugno in remoto, dalla caserma della Compagnia Carabinieri di Iglesias. L‘udienza si è conclusa con la convalida degli arresti e la richiesta di termini a difesa da parte dei difensori dei tre, avvocati d’ufficio.

Nei giorni scorsi, esattamente domenica, altri due cittadini extracomunitari sono stati fermati dagli addetti alla sicurezza (che hanno poi chiamato anche stavolta i Carabinieri), per tipologia di taccheggio analoghi, (soprattutto beverage alcolico, profumi e articoli in prevalenza non alimentari.