Fibra ottica, partono i lavori a Desulo, il sindaco: "Opera indispensabile per la nostra comunità"

"Consentirà al nostro comune e a tutto il territorio di contrastare gli svantaggi della marginalità e dello spopolamento”.

Di: Redazione Sardegna Live

Stanno partendo i lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica nel comune di Desulo.

“La banda ultra larga è un’opera indispensabile per la nostra comunità - spiega il sindaco Gigi Littarru -, la chiedono i cittadini e le nostre imprese. Aspettiamo da quasi due anni quest’infrastruttura che ha subito un forte ritardo solo a causa dell’abbandono dei lavori da parte della società nazionale che vinse l’appalto”.

I lavori consentiranno a tutti i cittadini e al mondo produttivo di attivare contratti per disporre della banda ultra larga e di vivere una piena cittadinanza digitale. “Dobbiamo superare un divario democratico - aggiunge Littarru - oggi chi è internet-escluso è un cittadino dimezzato, soprattutto in questa fase storica che ha imposto la scuola digitale ed il lavoro a distanza. La realizzazione della banda ultra larga consentirà al nostro comune e a tutto il territorio di contrastare gli svantaggi della marginalità e dello spopolamento”.

L’amministrazione comunale intende valorizzare le opportunità che la digitalizzazione può apportare in tutti i settori. Avere una rete internet veloce migliorerà i servizi da parte della pubblica amministrazione e sarà elemento attrattore per l’insediamento ed il potenziamento delle realtà produttive. Per questi motivi l’amministrazione comunale valuterà quali strumenti possano essere attivati, d’intesa con l’amministrazione regionale, per attivare modalità di sostegno alle famiglie, agli studenti ed alle imprese per favorire l’accesso alla rete ad alta velocità.

I lavori di posa della rete avranno una durata stimata di circa un mese e mezzo al termine dei quali ed a collaudo avvenuto sarà prerogativa del gestore Telecom Italia “illuminare” la fibra, ovvero renderla effettiva e fruibile con appositi contratti di fornitura alla cittadinanza.