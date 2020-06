Covid, Stefano Delunas: “I volontari della Conferenza Santa Chiara? Angeli che fanno del bene alla comunità”

Gesti meravigliosi, una rete solidale della comunità quartese che ha dato e continua a dare risposte concrete verso chi soffre

Di: Alessandro Congia

Il sindaco di Quartu Stefano Delunas insieme ai volontari, persone dotate di spirito acceso e di grande cuore, immenso, verso chi soffre: hanno creato una maglia fitta e robusta chiamata altruismo. Solidarietà alimentare, bonus famiglia, ma anche il volontariato e la sua rete solidale. È la soluzione di Quartu per contrastare l’emergenza economica causata dal Coronavirus e il contributo delle Conferenze Vincenziane si è rivelato non solo utile, ma bensì fondamentale per raggiungere anche quelle fasce di popolazione escluse dalle altre tipologie di aiuto, affinché nessuno rimanesse solo e senza possibilità di sostentamento: “Un’attività costante e assidua – dice orgoglioso il primo cittadino Delunas - che ha coinvolto in questi mesi ben 400 famiglie quartesi”.

La Conferenza Santa Chiara si occupa del Deposito della Solidarietà, che dopo l’insorgere della pandemia di Coronavirus da emporio di abbigliamento è diventato centro-raccolta di alimentari. L’appello fatto dall’Amministrazione alla Grande Distribuzione a inizio pandemia è stato raccolto con assoluta partecipazione. Tantissime derrate alimentari sono state consegnate alle organizzazioni caritative affinché potessero distribuirle ai più bisognosi. Non solo: non sono mancati neanche i benefattori privati, che preferiscono l’anonimato nonostante le donazioni siano anche ingenti.

Le Conferenze, da anni protagoniste del volontariato cittadino, hanno dato ancora una volta il loro preziosissimo contributo in termini di assistenza umanitaria. “Il Comune in questo caso – afferma Delunas - può svolgere una funzione di regia, di coordinamento, gli attori principali sono altrove. Ancora una volta e con grande efficacia è emersa quella Quartu solidale di cui dobbiamo andare tutti orgogliosi. Perché è proprio tutti insieme – conclude Delunas - che si superano le grandi difficoltà”.