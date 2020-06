La meravigliosa foto di Paolo Palumbo in ospedale: “L’amore per la mamma vince sempre”

Il giovane chef, oltre a combattere la maledetta Sla, sta soffrendo non poco a letto anche per i dolori dovuti a due ernie. L’immagine però è da brividi

Di: Alessandro Congia

“L’amore per la mamma, in questi giorni di ospedale a darmi la forza è l'amore di mia mamma e della mia famiglia, gli sguardi e i sorrisi che mi regala mia mamma sono la mia fonte di forza. Grazie per avermi dato la vita e darmela tutti i giorni e grazie per avermi insegnato amare, la vita, me stesso e il prossimo. L’amore vince sempre, grazie a tutti voi che fate parte del mio cuore e tutti i giorni lo riempite d'amore e mi date il carburante per andare avanti. I dolori ci sono sempre ma domani avremmo gli esiti degli esami e della risonanza magnetica e capiremo. Vi aggiorno presto. Grazie per tutto quello che mi fate vivere, un abbraccio di cuore”.

Paolo, la sua gioia di vivere, la sua inestimabile forza di combattere: di combattere la maledetta Sla, di farsi forza anche con i maledetti dolori, che stavolta (come da esito della risonanza magnetica), hanno fatto emergere due ernie del disco e ancora non si sa se i fortissimi dolori siano legati a queste due ‘intruse’.

Paolo Palumbo, attraverso la sua bellissima pagina ufficiale su Fb, racconta ciò che sta passando, ma non s’arrende: “Non ho dormito niente – scrive – i dolori mi stanno dando del filo da torcere, ora vedremo tutti gli altri esami. Vi mando un abbraccio”.

Intanto, questa bellissima foto che pubblichiamo non ha davvero bisogno di tanti commenti: lo sguardo affettuoso tra mamma e figlio, che insieme, per davvero, non vogliono mollare. Forza Paolo!