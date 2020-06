Centro Studi Agricoli: "Finalmente il latte sarà pagato 1 euro al litro"

"La maggior parte delle cooperative sta saldando a circa 1 euro a litro il latte di pecora prodotto nella stagione 2018/2019"

Di: Redazione Sardegna Live

"Finalmente arrivano buone notizie per il comparto ovicaprino della Sardegna: in queste settimane le cooperative di trasformazione stanno approvando i bilanci dell'annata 2019, dove vengono determinati i prezzi finali a litro di latte da saldare agli allevatori soci. Ci giungono informazioni che la maggior parte delle cooperative sta saldando a circa 1 euro a litro il latte di pecora prodotto nella stagione 2018/2019". Ad sottolineare l'importanza del dato significativo, come riportato dall'Ansa, è Tore Piana del Centro Studi Agricoli.

"Ora però non bisogna rilassarsi - aggiunge - nel comparto vi è la necessità di stabilire norme strutturali, per guardare al futuro con ottimismo anche nel dopo Covid 19. In questa stagione 2020, si raggiungeranno produzioni record che supereranno i 310 mila quintali di Pecorino Romano, ma per la prima volta il dato produttivo non crea preoccupazione, perché il mercato sino a questo momento pare stia assorbendo le produzioni senza nessuna difficoltà. Questi risultati lasciano ben sperare che il prezzo del latte di pecora anche nella stagione 2020 possa attestarsi verso un euro a litro - conclude -, mentre ad oggi l'acconto viene pagato al produttore circa 0,80 centesimi litro"