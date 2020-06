L'appello di Solinas a Mit e Alitalia: "Aumentare voli in continuità"

Il governatore sardo: ""Crescente domanda non soddisfatta dall'attuale offerta"

Di: Redazione Sardegna Live

Il governatore sardo Christian Solinas ha inviato una lettera al Ministero dei Trasporti e ad Alitalia per chiedere la riapertura di tutte le frequenze di continuità territoriale dagli scali isolani per Roma e Milano. Il presidente della Regione invita gli enti preposti a ripristinare le rotte previste nel decreto del Mit numero 61 del 2013.

Ad annunciarlo, questa mattina, è stato lo stesso Solinas, in collegamento ad Agorà, su Rai 3. Il leader del Psd'Az spiega: "il monitoraggio in essere sta evidenziando una crescente domanda non soddisfatta dall'attuale offerta, già a decorrere dai prossimi giorni".

L'obiettivo è dunque quello di "assicurare, da un lato, il diritto alla continuità territoriale aerea della Sardegna, la garanzia della ripresa dei flussi business e il rilancio turistico ed economico dell'Isola e, dall'altro, l'applicazione di tutte le disposizioni dettate ai fini della prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19 nel settore del trasporto".

"C'è già un'importante dichiarazione dei low cost che vogliono collegare diverse mete nazionali e internazionali, e quindi stiamo progressivamente ripartendo. Questo determinerà arrivi nei prossimi due mesi tra i 2,5 e i 3 milioni di turisti".