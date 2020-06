Auto in fiamme all'interno di un cortile privato, sul posto i Vigili del fuoco

L'intervento nella notte

Di: Redazione Sardegna Live

In seguito a una richiesta pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "1A" dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 2,45 di questa notte in corso XXIV Aprile a Villasor, per l'incendio di un'autovettura in sosta all'interno di un cortile privato.

Le fiamme hanno danneggiato lievemente una copertura e un cavo dell'energia elettrica. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante evitando la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.