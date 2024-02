Assalto portavalori: ecco a quanto ammonta il bottino della banda

Perquisizioni della Polizia in diverse case per trovare il commando della rapina sulla 131 all’altezza di Siligo

Di: Redazione Sardegna Live

Da oltre 24 ore in Sardegna si cercano risposte e il commando composto da otto banditi armati che ieri 31 gennaio ha assaltato, intorno alle 8, un furgone portavalori lungo la statale 131, all'altezza del bivio per Siligo, in provincia di Sassari, aprendo il fuoco sui vigilantes.

Ora arriva la conferma ufficiale sull’ammontare del bottino: sono quattro milioni di euro. Questo è il valore del bottino dell'assalto a tre portavalori della Vigilpol.

Secondo i primi riscontri della società di vigilanza e degli inquirenti, i banditi sono riusciti a portare via il denaro in contanti da due dei tre blindati bloccati sulla statale.

LE PERQUISIZIONI - Stamattina all'alba gli agenti della Squadra mobile di Sassari, coadiuvati dalle sezioni di altre questure dell'Isola, hanno eseguito perquisizioni in diverse case riconducibili a persone sospettate di essere legate al commando.

Altre perquisizioni sono state fatte ieri a tarda sera e sull'esito c'è per ora il massimo riserbo degli investigatori.